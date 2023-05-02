В Австралії вейпи продаватимуть лише в аптеках

Про це інформує ABC News.

Так в Австралії до імпорту заборонять вейпи, які відпускаються без рецепта в аптеках. Також федеральний уряд країни працюватиме над тим, щоб припинити продаж вейпів у роздрібних магазинах. Упродовж наступних трьох років планується також збільшити податок на тютюн на 5%. Причиною є те, що уряд хоче обмежити куріння сигарет шляхом підвищення вартості.

Згідно з новими правилами, вейпи продаватимуть виключно в аптеках і у "фармацевтичних" упаковках. Будуть заборонені певні ароматизатори, барвники та інші інгредієнти, а концентрація та обсяг нікотину в них будуть знижені. Заборонено також буде й одноразові вейпи.

"Вони повинні представляти саме так - більше ніяких ароматів жувальної гумки, рожевих єдинорогів або вейпів, замаскованих під ручки, щоб діти ховали їх у пеналах. Натомість ми матимемо просту упаковку з простими ароматами", - сказав міністр охорони здоров'я Марк Батлер.

Водночас уряд спростить людям отримання рецепта для "законного" терапевтичного використання вейпа. Це може знадобитися, коли людина хоче кинути палити. Так усі лікарі зможуть призначати нікотинові вейпи тим людям, які хочуть перестати палити.

Наразі в Австралії показники куріння є одними з найнижчих у світі. Утім вейпинг втричі збільшує ймовірність того, що хтось почне палити, зокрема серед людей, молодше 30 років.

Також в Австралії наразі можна продавати вейпи лише за рецептом, але процвітає чорний ринок. Так дослідження, яке опублікували в журналі громадської охорони здоров'я Австралії та Нової Зеландії, виявило, що підлітки від 15 до 17 років, можуть легко дістати вейпи в роздрібних магазинах. У таких вейпах, які продають в магазинах, часто наявна речовина, що викликає сильну залежність.