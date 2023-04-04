В Австралії заборонять TikTok на пристроях держпосадовців з міркувань безпеки

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що цей крок підкреслює занепокоєння, що зростає, щодо того, що Китай може використовувати для збору даних користувачів і просування своєї політичної програми застосунок, який належить ByteDance Ltd. У такий спосіб він може підривати інтереси Заходу.

Заборона та видалення TikTok на пристроях держслужбовців може поновити дипломатичну напруженість між Австралією і Пекіном. Раніше вона дещо зменшилася через те, що уряд на чолі з прем’єр-міністром Ентоні Альбанезе повернувся до влади в травні.

Ввечері 3 квітня стало відомо, що Альбанезе підтримав урядову заборону TikTok після того, як МВС країни закінчило перевірку. Генпрокурор Марк Дрейфус своєю чергою зазначив, що федеральний уряд нещодавно отримав звіт "Перегляд іноземного втручання через програми соціальних мереж.

TikTok у відповідь на заборону заявив, що розчарований рішенням Австралії. Воно, за словами компанії, зумовлене політикою, а не фактами.

"Немає жодних доказів того, що TikTok у будь-якому випадку становить загрозу безпеці для австралійців, і до нього не слід ставитися інакше, ніж до інших платформ соціальних медіа", - наголосив генеральний менеджер TikTok в Австралії та Новій Зеландії Лі Хантер.

Дрейфус заявив, що заборона набуде чинності "як тільки це стане можливим". Він додав, що винятки будуть надаватися лише в кожному окремому випадку та за умови вживання відповідних заходів безпеки.