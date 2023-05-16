В Австрії в поїзді увімкнули промову Гітлера

Про це повідомляє BBC.

Замість звичайних оголошень можна було почути аудіо, в якому натовп вигукує Хайль Гітлер та Зіг Хайль. За словами перевізника, останніми днями таких інцидентів було кілька.

Депутат від Партії зелених Девід Стогмюллер розповів, що промова лідера нацистської Німеччини пролунала через інтерком незадовго до того, як поїзд ÖBB Railjet 661 прибув до Відня.

Стогмюллер зазначив, що працівники поїзда не змогли зупинити запис та не змогли зробити власні оголошення.

У заяві Австрійські федеральні залізниці ( ÖBB) сказали, що не причетні до трансляції промов Гітлера і заявили, що повідомили про інциденти в поліцію.