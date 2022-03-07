В боях на Гостомельському напрямку загинув нардеп 8-го скликання Олександр Марченко
У районі Пущі-Водиці у бою з російськими окупантами загинув екснардеп від "Свободи" Олександр Марченко.
Про це повідомив заступник голови у Кіровоградській обласній раді Дмитро Лінько, передає Еспресо.TV.
"В боях на Гостомельському напрямку загинув наш колега, нардеп 8-го скликання Олександр Марченко. Пам’ятатиму його як надзвичайно світлу та добру людину, справжнього патріота своєї краіни. Царство Небесне Герою!", - написав він.
З 27 листопада 2014 р. - народний депутат України, обраний по Виборчому округу № 90, Київська область. Голова підкомітету з питань будівництва та архітектури Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.
7 березня 2022 року стало відомо про загибель Олександра Марченка у бою з окупантами в районі київської Пущі-Водиці.
- Нагадаємо, російські окупанти розстріляли голову Гостомельської громади та двох волонтерів.
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