В боях на Гостомельському напрямку загинув нардеп 8-го скликання Олександр Марченко

Про це повідомив заступник голови у Кіровоградській обласній раді Дмитро Лінько, передає Еспресо.TV.



"В боях на Гостомельському напрямку загинув наш колега, нардеп 8-го скликання Олександр Марченко. Пам’ятатиму його як надзвичайно світлу та добру людину, справжнього патріота своєї краіни. Царство Небесне Герою!", - написав він.







Довідково. Олександр Марченко - український підприємець та політичний діяч, народний депутат України. Народився 14 січня 1965 року у селі Рибчинці на Вінниччині. Освіта вища. Генеральний директор ТДВ "Білоцерківський кар'єр". Член політичної партії ВО "Свобода". Проживав у місті Біла Церква, що на Київщині.

З 27 листопада 2014 р. - народний депутат України, обраний по Виборчому округу № 90, Київська область. Голова підкомітету з питань будівництва та архітектури Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

7 березня 2022 року стало відомо про загибель Олександра Марченка у бою з окупантами в районі київської Пущі-Водиці.

Нагадаємо, російські окупанти розстріляли голову Гостомельської громади та двох волонтерів.