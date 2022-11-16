Про це Беленюк заявив у відеозверненні в Instagram.

Таким чином, він відреагував на виступ президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха перед учасниками саміту G20, який 15 листопада запропонував дозволити участь у міжнародних змаганнях спортсменам, країни яких беруть участь у збройних конфліктах.

"Поки Росія випускає понад сотню ракет по території нашої держави, Бах на саміті G20 заявляє, що треба відходити від практики недопущення спортсменів з Росії та Білорусі на міжнародні змагання", - сказав Беленюк.

Він також обурився, що на пропозицію президента МОК жодним чином не відреагували президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка та міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Заява Томаса Баха - це шок для українських спортсменів, а відсутність реакції очільників українського спорту робить цей шок трагедією", - зазначив Беленюк.

15 листопада президент ФІФА Джанні Інфантіно звернувся до учасників саміту G20 та закликав до місячного перемир'я в Україні на час проведення чемпіонату світу з футболу.

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