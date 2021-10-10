В дитсадках Кременчука батьки оплачують ремонти, які мали зробити коштом ЄБРР - розслідування журналістів телеканалу “Еспресо”

Про це йдеться в розслідуванні журналістів телеканалу “Еспресо” спеціально для програми “Вечір з Миколою Княжицьким”.



Старі холодні будівлі садочків, шкіл і лікарень, діти у верхньому одязі на уроках, пацієнти під трьома ковдрами – це не художній перфоманс, це реальне життя в Кременчуку – місті, яке дає 1% ВВП України.

“Наразі освітній процес призупинений, тому що оздоблювальні роботи в приміщенні харчоблоку і у внутрішніх приміщеннях будівлі, він унеможливлює виконання санітарних норм” - розповідає директорка дитячого садочку № 70 Надія Сороколат.



Проєкт ЄБРР передбачав утеплення 66 закладів соціальної сфери за рахунок кредитних коштів. А саме - 38 дитсадків, 22 школи, 5 лікарень та Будинок дитячої та юнацької творчості. За його реалізацію відповідає комунальне підприємство “Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія” - воно виступає замовником робіт. Бюджет проєкту аж 10,5 млн євро, кредит місто сплачуватиме до 2029 року.

Генпідрядником на тендері стала азербайджанська фірма “Арт-Проже”. І вже вони найняли субпідрядників, які розпочала ремонт.

У лютому на рахунок енергосервісної компанії ЄБРР перерахував перший транш - майже 2 млн євро. Ті перевели їх генпідряднику “Арт-Проже”, однак до виконавців вони не дійшли, тож за кілька місяців робіт будівельники покинули об`єкти.



“Починаючи від лютого були перераховані перші кошти від лютого 2021 року, але станом ось уже на вересень місяць, на жовтень місяць ми бачимо, що ситуація зупинилася, що ремонти в школах і дитячих садочках не проводяться”, - зазначає депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко.



Субпідрядником, який виконував роботи у шести дитсадках, була київська фірма “Окбуд плюс”. Дійшло до абсурду: зарплату платили з власних ресурсів – скаржиться виконроб.

“Два місяці керівник з інших об'єктів брав кошти і привозив у Кременчук і платив. Так і платив, привозив у чемодані гроші і платив хлопцям” - розповів виконроб будівельної фірми Роман Івашкевич.



Вся ця дивна історія, врешті, паралізувала роботу одинадцяти дитсадків, троє з них повністю закрили. Ось і Олена Герасимчук – мати чотирирічної Мілани, змушена залишити роботу, щоб доглядати дитину.



“Один місяць, потім інший і на перше вересня вони пообіцяли, що садок буде приймати дітей в своєму закладі, але цього не сталося” - повідомила Олена Герасимчук.



Батькам дітей запропонували тимчасово перевести дітей у інші дитсадки та багато хто відмовився, бо заклади далеко від місця проживання.

Батьки 70-го садочку навіть хотіли закінчити роботи за власні кошти, однак директорка їх відмовила.



“Ми пропонували завідуючій такі вимоги, але вона сказала, що ми можемо зібрати кошти, зробимо ремонт, але комісія може цього не прийняти, у них там свої стандарти, і я на це підписуватися не хочу”, - додала Олена Герасимчук.



Однак у сусідньому 78-у садочку ситуація склалася по-іншому. Там батьки за власні кошти встановили відкоси на вікнах.



“Те, що ці внески були підкріплені так званими розписками, так званими посвідками про те, що люди це роблять за власною волею, вони не мусять цього робити, адже в тій документації чітко визначено поняття ремонту, реконструкції так званих відкосів, тому, на мою думку, ці гроші, вони просто осіли у когось в кишенях”, - впевнений Богдан Лазоренко.



Усі підозрюють – хто вкрав гроші, натякають, але бояться сказати вголос. Місто не таке уже й велике. Ще й міський голова спілкується з журналістами на жаргоні дев’яностих. Ось і цього разу відмовився коментувати критичну ситуацію в місті. Але відписку в мерії все ж дали. Правда не журналістам, їх ж в Кременчуку цькують – депутатам парламенту закон зобов’язує.



У відповіді на депутатський запит Вадим Качан назвав дві причини затримок по ремонтах. Неякісне виконання робіт і подорожчання будівельних матеріалів. Мовляв через це треба вносити зміни до контрактів, які мають погодити в ЄБРР. І лише після цього можна буде підписати акти виконаних робіт і подати їх на фінансування

Найбільш кумедно те, що сам мер неохоче, під тиском, але визнає – роблять дуже погано.



“Мені дуже не хочеться показувати, яка там якість робіт, мені соромно за те, що там були оті субпідрядники через треті руки” - зазначив Віталій Малецький.



“Звинувачують будівельників в тому, що вони зробили дуже погані роботи, дуже поганої якості, і що там фактично немає за що платити. Якщо ви мені покажете хоч один дефектний акт за час, коли ми працювали, я готовий слідуючий садок сам особисто зробити вам задарма” - запевнив Роман Івашкевич.

Дивно й те, що фірма-виконавець “Арт-Проже” працювала з субпідрядниками через посередника - ТОВ “Енкі констракшн”. Про це теж розповідають будівельники. Ця фірма зареєстрована у Кременчуку, однак добре відома у Дніпрі. Вона фігурує у кримінальній справі, яка теж стосується проєкту енергоефективності. Слідство підозрює розтрату бюджетних коштів. У квітні цього року фірма чомусь переїхала до Києва.



“Є відповідні ухвали слідчого про відкриття кримінальних проваджень, про розтрату коштів, про перевищення службових повноважень, тобто вже це все мало б викликати якесь занепокоєння в тих чиновників, які чомусь свідомо приймали рішення працювати з представництвом цієї фірми.” додав Богдан Лазоренко.



І хоча кошти робітникам так поки і не виплатили, а ремонтні роботи не відновили, у міській владі обіцяють - до початку опалювального сезону утеплення в дитсадках завершать. Тільки в Кременчуку їм – уже не вірять.

Замість виправляти проблеми – міський голова Віталій Малецький вирішив не відхилятися від політики Зе-влади і так само як голова Укрексімбанку в Києві Євген Мецгер – просто оголосив війну журналістам. Публічно, на сесії міської ради.

“Але я вас дуже прошу, Вадим, навчіться діловодству, перш за все, і не роздавайте наліво-направо коментарів. Тому що все, що ви скажете, буде використано проти вас. У вас своя компетенція. Всі відповіді колегам-журналістам - лише в письмовому вигляді, виключно” прокоментував Віталій Малецький.Можливо, і сам Малецький ще може стати прикладом для колег в Києві – це не перший його конфлікт з пресою. Проти нього навіть відкривали кримінальне провадження за статтею 171 – перешкоджання журналістській діяльності. Але чому цього разу вибухнув міський голова? Депутати кажуть: не хоче, аби люди дізналися правду про мільйони від ЄБРР на утеплення та реконструкцію комунальних закладів. Куди вони поділися – ніхто не знає, а мер чогось нервує при згадках про ці гроші.