В Дніпрі провели акцію на підтримку народу Білорусі

Про це повідомляє Радіо Свобода.

На акції, яка відбулась на площі біля ОДА зібралися активісти, зокрема й громадяни Білорусі, які були змушені покинути батьківщину через політичні переслідування. Дехто з учасників був одягнутий в білі й червоні кольори національного прапора.

Дмитро Лукомський, громадянин Білорусі, постраждалий від репресій, розповідає: вони з дружиною були змушені покинути країну восени минулого року. За словами Лукомського, він брав участь у роботі ініціативної групи кандидатки в президенти Світлани Тихановської в Гомелі, виходив на акції протесту проти режиму Лукашенка, декілька разів потрапляв за ґрати.



"Мене переслідувати почали ще у травні 2020 року. Мене арештували за участь в акції на підтримку Сергія Тихановського на 15 діб. 11 серпня, у Гомелі на площі мене знову арештували, я був дуже побитий. На мені не було живого місця. Коли я вийшов, я продовжив свою діяльність уже як блогер, вів стріми. За це у вересні знову був арештований, відсидів 21 добу. А потім розпочалися переслідування моєї дружини, її почали викликати як свідка в кримінальній справі. От тоді й прийшло рішення виїздити", – розповів Лукомський.

За його словами, у Білорусі за ґратами перебуває кілька десятків його знайомих по громадській роботі.

На площі в Дніпрі розгорнули великий біло-червоно-білий прапор Білорусі, який брав участь в акціях протесту в Гомелі.



9 серпня 2020 року у Білорусі відбулись вибори, після них почались протести проти режиму Лукашенка.