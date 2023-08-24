В ефірі суспільного мовника Німеччини закликали четвертувати Зеленського для закінчення війни
Німецький суспільний радіомовник Deutschlandfunk потрапив у центр скандалу, коли в етері однієї з його передач пролунав коментар про необхідність "четвертувати" президента України для завершення війни
Про це повідомляє Bild.
У програмі Deutschlandfunk "Контроверс" у понеділок, де обговорювалось, як можна зупинити агресивну війну Росії, один зі слухачів закликав до "четвертування" й "обезголовлення" президента України Володимира Зеленського.
"Арештувавши Зеленського і його банду злочинців, його банду геноциду, четвертувати його живцем і відрубати йому голову", – так звучав повний коментар чоловіка на прізвище Фішер.
Deutschlandfunk описує програму "Контроверс" як формат, в якому "зіштовхуються багато думок на одну тему" – як у прямому етері, так і в записі. Наведений вище коментар був записаний заздалегідь, підтвердили Bild у пресслужбі радіо.
Німецький адвокат Патрік Хайнеманн заявив виданню, що подав до суду на Deutschlandfunk за сприяння публічним підбурюванням до насильства й на чоловіка, який озвучив пропозицію "четвертувати" Зеленського.
Після того як ситуація набула розголосу, Deutschlandfunk видалила скандальний уривок із програми, перепросила за "помилку досвідченої редакційної команди" та почала внутрішню перевірку.
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