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В ефірі суспільного мовника Німеччини закликали четвертувати Зеленського для закінчення війни

24 серпня, 2023 четвер
00:36
Світ Володимир Зеленський

Німецький суспільний радіомовник Deutschlandfunk потрапив у центр скандалу, коли в етері однієї з його передач пролунав коментар про необхідність "четвертувати" президента України для завершення війни

Про це повідомляє Bild.

У програмі Deutschlandfunk "Контроверс" у понеділок, де обговорювалось, як можна зупинити агресивну війну Росії, один зі слухачів закликав до "четвертування" й "обезголовлення" президента України Володимира Зеленського.

"Арештувавши Зеленського і його банду злочинців, його банду геноциду, четвертувати його живцем і відрубати йому голову", – так звучав повний коментар чоловіка на прізвище Фішер.

Deutschlandfunk описує програму "Контроверс" як формат, в якому "зіштовхуються багато думок на одну тему" – як у прямому етері, так і в записі. Наведений вище коментар був записаний заздалегідь, підтвердили Bild у пресслужбі радіо.

Німецький адвокат Патрік Хайнеманн заявив виданню, що подав до суду на Deutschlandfunk за сприяння публічним підбурюванням до насильства й на чоловіка, який озвучив пропозицію "четвертувати" Зеленського.

Після того як ситуація набула розголосу, Deutschlandfunk видалила скандальний уривок із програми, перепросила за "помилку досвідченої редакційної команди" та почала внутрішню перевірку.

Німеччина
Володимир Зеленський
Війна з Росією
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