В Екопарку під Харковом знайшли тіла двох працівників, розстріляних російськими загарбниками

Про це повідомляється у Фейсбуці установи.

"Ми отримали підтвердження того, що двоє наших співробітників, які зникли на початку березня, загинули", - йдеться у повідомленні.

В Екопарку зазначили, що коли розпочалася війна, ці співробітники залишилися та допомагали годувати тварин. 7 березня ті, хто приїхав туди, їх не знайшли. Зниклих довго шукали, підключали правоохоронців, до останнього сподівалися, що вони змогли вижити. Проте вчора було отримано підтвердження, що їхні тіла знайдені. Хлопців розстріляли вороги, а тіла забарикадували у підсобному приміщенні.



Нагадаємо, російські війська майже повністю зруйнували Фельдман Екопарк, розташований за харківською кільцевою дорогою у Дергачівському районі. Комплекс перебуває на лінії вогню з першого дня вторгнення, через руйнування вольєрів деякі тварини розбіглися, багато тварин загинули, зокрема, потомство білих тигрів, пантер, ягуарів. Під час обстрілу загинули троє співробітників Екопарку, які приїжджали годувати тварин. На середину квітня всіх тварин, які вижили, з Екопарку вивезли до інших українських міст.

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