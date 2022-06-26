Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.

"Бізнес на крові роблять рашисти в окупованому Енергодарі та найближчих селах району. Зараз в полоні перебувають сотні мешканців міста. З них значна частина - це кваліфіковані працівники Запорізької атомної електростанції. Людей катують струмом, б’ють, утримують в ув’язнені тижнями, а інколи навіть місяцями. Вимагають зізнаватися у "протиправній діяльності", зокрема участі в самообороні міста, прихованні зброї, називати прізвища інших своїх "спільників", - зауважив він.

За словами мера, насправді росіянам байдуже на позицію, місце роботи полонених, те, чи брали вони участь у самообороні Енергодара. Окупанти шукають привід, щоб узяти в полон людину, і тоді вийти на волю без фізичної або матеріальної шкоди вдається рідко. Також зараз стали викрадати не тільки чоловіків але й жінок. Окрім узяття в полон із політичних причин, росіяни викрадають містян заради грошей.

"Стандартна такса орків по району за звільнення ув’язненої під будь-яким приводом людини - 50 тис. грн. Ці гроші вимагають сплатити самим полоненим або іх родичам. За останні два тижні ситуація в окупованому Енергодарі тільки загострилася. Щоденно ми отримуюємо два-три повідомлення про нові випадки викрадення людей. "Русскій мир" зовсім не відповідає тій картинці, яку малюють окупанти на своїх телевізійних та телеграм- каналах. Вони принесли в місто енергетиків тільки катування і суцільний терор", - наголосив Дмитро Орлов.

22 червня Енергоатом повідомив, що в Енергодарі окупанти продовжують масово викрадати містян та працівників ЗАЕС, і це набуває катастрофічних масштабів.

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