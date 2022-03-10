В Енергодарі проблеми з пальним, ліками та продуктами харчування, - мер міста

Про це заявив мер Енергодара Дмитро Орлов.



"В Енергодарі через фактичну блокаду міста залишаються проблеми з пальним, поставкою продуктів харчування та ліків першої необхідності. Але сьогодні буде друга спроба доставки гуманітарного вантажу в Енергодар", - написав він.



Мер висловив сподівання, що завдяки ній вдасться отримати інсулін, частину інших ліків, дріжджі та деякі продукти.



Він також додав, що із Запоріжжня до Енергодара не можна дїхати тими ж автобусами, що 9 березня доставили евакуйованих українців. Перевезення людей регулюють на рівні України й РФ у межах "зелених" коридорів. Зараз ідеться про гуманітарний коридор.



Крім того, Дмитро Орлов закликав тих, хто потребує специфічних життєво важливих ліків, залишати залишайте заявки в державній аптеці номер 5 на вул.Будіведьників.



"Будемо шукати та доставляти за можливості, при відкритті чергового гуманітарного коридору та наявності на складах", - пояснив мер Енергодара.

Нагадаємо, 9 березня розпочалась евакуація населення з Енергодара до Запоріжжя.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb