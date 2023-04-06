Про це у ранковому зведенні 6 квітня звітує Генштаб ЗСУ.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби, 5 квітня, Сили оборони відбили більш як 60 атак росіян.

Наразі в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 та 2 дрони

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Водночас українські захисники знищили російський вертоліт Ка-52 та 2 БПЛА типу "Орлан" і "Supercam".

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

За добу Росія завдала 3 ракетних та 29 авіаційних ударів по Україні

Високою залишається ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

5 квітня ворог завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

РФ і надалі використовує повітряний простір та територію Республіки Білорусь, її військову інфраструктуру.

Протягом доби РФ здійснила обстріли населених пунктів Тур'я, Леонівка, Печенюги Чернігівської області; Середина-Буда, Стукалівка, Безсалівка та Волфине Сумської області, а також Одноробівка, Уди, Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Липці, Нескучне, Огірцеве, Зибине та Бочкове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп'янськ, Кучерівка, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського та Серебрянського лісництва.

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Зарічне, Торське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Також протягом минулої доби він вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Богданівка та Іванівське.

Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак армії РФ на зазначеній ділянці фронту.

Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Біла Гора, Клебан-Бик, Торецьк та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках загарбницькі війська вели наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Лише біля Мар’їнки здійснили понад 25 безуспішних атак.

Водночас ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БПЛА.

Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник нарощує у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції.

Обстріляв понад 35 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Малинівка, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новопавлівка, Кам'янське Запорізької області, а також Новоолександрівка, Гаврилівка, Новоберислав, Козацьке, Миколаївка, Львове, Іванівка, Антонівка, Степанівка та Чорнобаївка Херсонської області.

Окупанти облаштували під військовий шпиталь лікарню Малої Білозерки, на лікуванні перебуває до 80 армійців

Загарбники продовжують використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях.

Так, місцеву лікарню Малої Білозерки, що у Запорізькій області, окупанти облаштували під військовий шпиталь. Наразі у цивільному медичному закладі працюють російські медики. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям.

Станом на 2 квітня поточного року на лікуванні перебувало близько 80 загарбників з пораненнями різного ступеня важкості.