В ЄС готуються до зимових відключень електроенергії: мають два сценарії
Євросоюз може зіткнутися з відключеннями електроенергії цієї зими, попередив єврокомісар з питань кризового управління Янез Ленарчич
Про це він розповів у інтерв’ю німецькій мережі RND.
Ленарчич не виключив, що країнам ЄС знадобиться допомога через енергетичну кризу. За його словами, Європейська комісія розглядає два різні сценарії"
- Перший, одна чи невелика кількість держав-членів може постраждати від "незначного інциденту, такого як відключення електроенергії. У цьому випадку інші країни ЄС можуть підтримувати та постачати електрогенератори, як це відбувається під час реагування на стихійні лиха.
- Другий, відключення може відбутися у великій кількості країн, і в цьому випадку стратегічний резерв ЄС буде використаний для реагування.
Ленарчич зазначив, що заходи ЄС будуть вжиті швидко у разі надзвичайної ситуації, навівши приклади останніх років, коли генератори та паливо були доставлені до Словенії того ж дня, коли енергосистема країни була пошкоджена сніговою бурею. Також підтримка ЄС надійшла відразу після Землетрусу у Хорватії у 2020 році.
Він сказав, що ЄС загалом готується до кризової зими. Єврокомісар пояснив, що після досвіду пандемії коронавірусу Брюссель намагається "передбачати кризи".
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