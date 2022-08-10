В ЄС почали обговорення заборони видачі віз росіянам. Рішення очікують в кінці серпня
Таку ідею внесли на обговорення кілька країн ЄС, але єдиної думки щодо реальності впровадження цієї санкції поки немає
Про це повідомляє РБК, з посиланням на джерела в Кабміні Німеччини.
У МЗС Німеччини уточнили, що пропозиція включає заборону не лише туристичних віз, а й гуманітарних для журналістів, активістів і навіть родичів громадян ЄС.
Про актуальність цього питання сьогодні також повідомив журналіст Рікард Юзв'як у твітер, зазначивши, що остаточне рішення буде ухвалено на зустрічі представників країн-членів ЄС у кінці серпня.
"На даний момент малоймовірно, що ЄС в цілому спільно погодиться припинити видачу туристичних віз росіянам, але, як і у випадку з багатьма санкціями ЄС щодо Росії цього року, "все можливо". Це буде обговорено на зустрічі у Празі наприкінці місяця".
Російське інформагентство ТАСС також пише про це сьогодні, зазначаючи: "міністр з питань інтеграції та міграції Швеції Андерс Ігеман не виключає, що ЄС може припинити видавати візи росіянам".
- Нагадаємо, сьогодні, 10 серпня, очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав усі країни Європейського Союзу і Групи семи припинити видачу віз громадянам РФ.
- Також вчора, 9 серпня, премʼєрка Естонії Каллас вкотре закликала припинити видавати росіянам туристичні візи в Європу.
- Ще раніше премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.
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