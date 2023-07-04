Про це в інтерв'ю ERR розповіла голова служби інфоспільноти TTJA Хелен Рохтла.

Зазначається, що інформацію перевірятимуть на правдивість, збалансованість та неупередженість, оскільки "вона не повинна служити очевидним інтересам тієї чи іншої сторони" та поширювати порядок денний певної політичної сили чи держави.

"Не планується забороняти чиїсь думки в новинних передачах. Просто важливо, щоб була можливість висловити протилежну точку зору", – наголосила Рохтла.

Вона зазначила, що наразі йдеться про перевірку лише інформаційних програм, проте надалі вимогу можна було б поширити й на інші передачі в Естонії.

Зараз вирішується доречність включення такої ідеї в закон про медіапослуги, тривають обговорення щодо можливих механізмів контролю та наслідків у разі його порушення.

Рохтла розповіла, що в Естонії існує контроль за видачею ліцензії для провайдерів медіапослуг, які створені у країні, проте іноземні канали, які хочуть бути доступними для естонських споживачів, не контролюються з боку державних органів.

"Фактично, мовник каналу зобов'язаний перевірити, наприклад, чи немає зв'язку з санкціями ЄС або ООН. І якщо такі є, співпраця з каналом має бути негайно припинена", - наголосила Рохтла.

Вона зазначила, що обмеження діяльності ЗМІ має бути обґрунтованим і в "жодному разі це не повинно робитися легковажно".