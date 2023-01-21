В Естонію не пропустили цистерни з РФ з написом "русский мир"
У прикордонному пункті Койдула у Лиунаській префектурі Естонії не пропустили в країну російський потяг, бо на ньому був напис "русский мир"
Про це повідомляє пресслужба префектури у фейсбук.
"Коли кремлівський режим по-звірячому вбиває громадянське населення України, ми за жодних обставин не приймаємо публічного показу символів агресора. Слава Україні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інцидент стався у прикордонному пункті Койдула у Лиунаській префектурі Естонії. Команда російського локомотива заявила, що нібито нічого не знала про напис "русский мир" поруч з написом "нефть", і просила дозволити заклеїти його плівкою. Проте естонські прикордонники змусили росіян зафарбувати напис фарбою, у разі відмови цистерни розвернули б до Росії.
- 5 листопада литовські прикордонники не пропустили в країну вагони з російською військовою символікою. Литва розпорядилася відчепити п'ять вагонів з символікою РФ та відправити їх назад до Калінінградської області.
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