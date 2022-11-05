У Литві прикордонники не пропустили у Білорусь вагони з російською військовою символікою
Литовські прикордонники не пропустили в країну вагони з російською військовою символікою. Потяги прямували з РФ до Білорусі
Про це повідомляє DELFI.
Зазначається, що литовські правоохоронці зупинили потяги, які прямували з Калінінградської області РФ до Білорусі. Прикордонники виявили, що на деяких вагонах була військова символіка Росії.
"В одному потязі було три вагони, в іншому - два. Порожні вагони мали прямувати через Литву транзитом до Білорусі. Прикордонники не дозволили цього зробити", - йдеться у повідомленні.
Литва розпорядилася відчепити п'ять вагонів з символікою РФ та відправити їх назад до Калінінградської області. Після цього потяги пропустять транзитом.
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