Про це повідомляє DELFI.

Зазначається, що литовські правоохоронці зупинили потяги, які прямували з Калінінградської області РФ до Білорусі. Прикордонники виявили, що на деяких вагонах була військова символіка Росії.

"В одному потязі було три вагони, в іншому - два. Порожні вагони мали прямувати через Литву транзитом до Білорусі. Прикордонники не дозволили цього зробити", - йдеться у повідомленні.

Литва розпорядилася відчепити п'ять вагонів з символікою РФ та відправити їх назад до Калінінградської області. Після цього потяги пропустять транзитом.

21 жовтня оперативне командування "Південь" повідомило, що Росія збільшила кількість десантних кораблів у Чорному морі. Корабельне угруповання складається із 7 одиниць, серед яких 4 великих десантних кораблів і 1 ракетоносій, який може нести на борту 8 крилатих ракет типу "Калібр".

5 листопада британська розвідка повідомила, що війська РФ проводять навчання в Білорусі через брак навчального персоналу й обладнання в Росії.

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