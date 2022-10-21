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Росія збільшила кількість десантних кораблів у Чорному морі

21 жовтня, 2022 п'ятниця
03:35
війна з Росією Путін, морські десантники

Російський агресор збільшив кількість великих десантних кораблів у Чорному морі до 4 одиниць

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

У Чорному морі штормова погода, а російські кораблі маневрують поблизу узбережжя Криму. Корабельне угруповання складається із 7 одиниць, серед яких 4 великих десантних кораблів і 1 ракетоносій, який може нести на борту 8 крилатих ракет типу "Калібр". 

В обідньому зведенні повідомлялось, що у відкритому морі перебуває 2 ВДК.

"Загроза ракетних ударів залишається актуальною як з моря, так і з повітря, і з суходолу. Одночасно з імовірністю атак дронів. Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь правил та обмежень, що встановлені заради збереження вашого життя, не наближайтесь і не торкайтесь підозрілих предметів, убезпечте від них інших, особливо дітей, не сприймайте на віру весь потік інформації, вмійте розрізняти правду від фейків, а про підозрілі дії сторонніх осіб оперативно сповіщайте компетентні органи", - додали у "Півдні".

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