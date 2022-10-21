ЗСУ знищили 2 склади росіян у Каховському районі
У четвер, 20 жовтня, українські захисники знищили 2 російські склади з боєкомплектами у Херсонській області
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Ось і підтвердження по Каховському району. Склади БК - мінус 2. Далі буде", - написав Братчук.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.02
Купівля 40.02Продаж 40.78
-
EUR
Купівля 38.38Продаж 39.44
- Актуальне
- Важливе