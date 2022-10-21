ЗСУ знищили 2 склади росіян у Каховському районі

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ось і підтвердження по Каховському району. Склади БК - мінус 2. Далі буде", - написав Братчук.

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