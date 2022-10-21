ЗСУ знищили контрольно-спостережний пункт РФ на Херсонщині
У Херсонській області українські сили знищили контрольно-спостережний пункт окупантів неподалік Борозенського
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
За добу, 20 жовтня, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали майже 110 вогневих завдань на південному фронті. Ліквідовано 28 рашистів.
ЗСУ знищили 2 самохідні артсистеми, типу "Мста-С", міномет, бойову машину піхоти й танк. Також пошкоджено 2 бойові машини піхоти, інша автомобільна техніка.
"В районі Борозенського знищено ворожий контрольно-спостережний пункт. Підірвано 2 склади з боєприпасами. Решта результатів ще розвідується", - додали у "Півдні".
- 20 жовтня у Бериславському районі, Херсонська область, російські авіаційні війська тричі намагались атакувати ЗСУ.
- Українські захисники знищили 2 російські склади з боєкомплектами у Херсонській області.
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