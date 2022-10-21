Російська авіація тричі атакувала ЗСУ в Бериславському районі

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"На Південнобузькому напрямку, в нашій операційній зоні ситуація стабільно складна, але контрольована. Противник дотримується тактики активної оборони та контрбатарейного протистояння, вздовж лінії фронту. Але водночас ворог наносить вогневе ураження наших позицій, тилових районів та громад вздовж лінії фронту. Повітряна розвідка ворожими безпілотними літальними шпигунами продовжується, як вздовж лінії зіткнення, так і відносно Чорноморського узбережжя", - пишуть у "Півдні".

Армійська і штурмова авіація тричі атакувала позиції ЗСУ у Бериславському районі. Проте отримали гідну відповідь від українських захисників і ретирувалась.

"Загалом протягом бойового дня Силами оборони була застосована авіація 7 разів: били по ворожих позиціях ППО, скупченню техніки, складах боєприпасів", - додали у "Півдні".

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