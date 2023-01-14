Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у telegram.

Зазначається. що за спостереженнями воєнної розвідки України, РФ проводить підготовку до довготривалої війни.

Зокрема, проведені російським диктатором Володимиром Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу свідчать про підготовку переведення РФ на воєнний стан. Вони спрямовані на посилення потенціалу збройних сил РФ та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані російськими військами.

"Намагання країни-окупанта залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні та нещодавнє призначення начальника генерального штабу ЗС РФ Герасимова новим командувачем окупаційних військ свідчать не лише про військові невдачі Росії, а й про підготовку РФ до продовження широкомасштабної довготривалої війни", - дійшли висновку в розвідці.

11 січня ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь наказ, згідно з яким з 9 січня в Росії обмежують виїзд для військовозобов'язаних, навіть для обмежено придатних.

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