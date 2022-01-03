В Індії почали вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 15 до 18 років

Про це пише Радіо Свобода.



COVID-щеплення для підлітків у Індії дозволили через побоювання, що штам коронавірусу "Омікрон" спричинить новий спалах хвороби у країні.



"Діти отримуватимуть вакцини в школах. Вони також можуть піти в центри вакцинації", - пояснив комісар з питань охорони здоров’я в штаті Гуджарат Джай Пракаш Шівахаре.



В Агенстві ООН з питань дітей (ЮНІСЕФ) зауважили, що Індія налічує найбільше у світі підлітків серед населення - близько 253 млн.



Органи здоров'я країни 3 січня заявили про 33750 нових заражень на COVID-19 і 123 смерті від коронавірусу. Кількість захворювань на "Омікрон" у Індії сягнула 1700 випадків.



У МОЗ Індії пояснило, що підлітків щеплюватимуть тільки вакциною Bharat Biotech Covaxin, адже лише її можна екстрено використовувати для людей віком 15-18 років.

Нагадаємо, раніше Індія зафіксувала різке зростання поширення COVID-19.

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