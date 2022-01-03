В Індії почали вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 15 до 18 років
3 січня в Індії розпочалася вакцинація підлітків від коронавірусу
Про це пише Радіо Свобода.
COVID-щеплення для підлітків у Індії дозволили через побоювання, що штам коронавірусу "Омікрон" спричинить новий спалах хвороби у країні.
"Діти отримуватимуть вакцини в школах. Вони також можуть піти в центри вакцинації", - пояснив комісар з питань охорони здоров’я в штаті Гуджарат Джай Пракаш Шівахаре.
В Агенстві ООН з питань дітей (ЮНІСЕФ) зауважили, що Індія налічує найбільше у світі підлітків серед населення - близько 253 млн.
Органи здоров'я країни 3 січня заявили про 33750 нових заражень на COVID-19 і 123 смерті від коронавірусу. Кількість захворювань на "Омікрон" у Індії сягнула 1700 випадків.
У МОЗ Індії пояснило, що підлітків щеплюватимуть тільки вакциною Bharat Biotech Covaxin, адже лише її можна екстрено використовувати для людей віком 15-18 років.
- Нагадаємо, раніше Індія зафіксувала різке зростання поширення COVID-19.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.56Продаж 31.1
- Актуальне
- Важливе