В Індії винищувачі Су-30 та Mirage розбилися під час навчань

Про це інформує NDTV.

У суботу вранці два індійські винищувачі потрапили в авіакатастрофу поблизу бази індійських ВПС у Гваліорі, звідки здійснювали виліт. Вони виконували льотно-тренувальну місію. За інформацією видання, один з літальних апаратів впав у Морені в штаті Мадхья-Прадеш, інший - за 100 км у найбільшому штаті Індії Раджастхан, але влада поки не надала цьому підвтерджень.

Зазначають, що в літаку Су-30 було два пілоти, а в літаку Mirage-2000 - один пілот. Двом з трьох пілотів вдалося катапультуватися, наразі їх госпіталізували. Ще один пілот загинув.

ВПС уже розпочали розслідування щодо встановлення причини авіакатастрофи. Однією з версій, яку перевіряють, є зіткнення літаків у повітрі.

Також про аварію проінформували міністра оборони Індії Раджната Сінгха. Крім того, на катастрофу відрегував головний міністр штату Мадхья-Прадеш Шіврадж Сінгх Чоухан.

"Новини про катастрофу літаків Су-30 і Mirage-2000 ВПС поблизу Колараса в Морені дуже сумні. Я доручив місцевій адміністрації співпрацювати з ВПС для швидкого порятунку та надання допомоги. Молю Бога, щоб пілоти літаків були в безпеці", - написав він у твіттері.

30 жовтня 2022 року щонайменше 32 людини загинули й кілька отримали поранення після обвалу канатного мосту через річку Маччху в районі Морбі в Гуджараті/