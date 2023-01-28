В Індії винищувачі Су-30 та Mirage розбилися під час навчань
В Індії в штаті Мадхья-Прадеш у суботу, 28 січня, розбилися винищувачі Су-30 та Mirage-2000, які належать військово-повітряним силам країни
Про це інформує NDTV.
У суботу вранці два індійські винищувачі потрапили в авіакатастрофу поблизу бази індійських ВПС у Гваліорі, звідки здійснювали виліт. Вони виконували льотно-тренувальну місію. За інформацією видання, один з літальних апаратів впав у Морені в штаті Мадхья-Прадеш, інший - за 100 км у найбільшому штаті Індії Раджастхан, але влада поки не надала цьому підвтерджень.
Зазначають, що в літаку Су-30 було два пілоти, а в літаку Mirage-2000 - один пілот. Двом з трьох пілотів вдалося катапультуватися, наразі їх госпіталізували. Ще один пілот загинув.
ВПС уже розпочали розслідування щодо встановлення причини авіакатастрофи. Однією з версій, яку перевіряють, є зіткнення літаків у повітрі.
Також про аварію проінформували міністра оборони Індії Раджната Сінгха. Крім того, на катастрофу відрегував головний міністр штату Мадхья-Прадеш Шіврадж Сінгх Чоухан.
"Новини про катастрофу літаків Су-30 і Mirage-2000 ВПС поблизу Колараса в Морені дуже сумні. Я доручив місцевій адміністрації співпрацювати з ВПС для швидкого порятунку та надання допомоги. Молю Бога, щоб пілоти літаків були в безпеці", - написав він у твіттері.
- 30 жовтня 2022 року щонайменше 32 людини загинули й кілька отримали поранення після обвалу канатного мосту через річку Маччху в районі Морбі в Гуджараті/
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе