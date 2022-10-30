В Індії обвалився міст: щонайменше 32 загиблих, кілька поранених
Щонайменше 32 людини загинули й кілька отримали поранення після обвалу канатного мосту через річку Маччху в районі Морбі в Гуджараті в неділю ввечері, 30 жовтня
Про це повідомило видання India Today.
За попередніми даними, вантовий міст відновили п'ять днів тому після ремонту. Міністр внутрішніх справ Гуджарату Харш Сангхаві заявив, що понад 70 людей врятовано та доставлено до лікарні. Також повідомляється, що більшість людей, яких вдалося врятувати, поза небезпекою.
- 29 жовтня під час святкування Гелловіну в Сеулі постраждало щонайменше 146 людей.
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