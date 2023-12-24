В Індійському океані іранський безпілотник уразив танкер з хімікатами

Про це повідомляє Міноборони США, передає CNN.

"Моторне судно CHEM PLUTO, танкер-хімовоз під прапором Ліберії, що належить Японії та Нідерландам, був уражений сьогодні приблизно о 10 ранку за місцевим часом (6 ранку за Грінвічем) в Індійському океані, за 200 морських миль від узбережжя Індія за допомогою одностороннього ударного безпілотника, випущеного з Ірану", — йдеться в заяві представника Пентагону.

За його словами, постраждалих та жертв немає, а пожежу на борту танкера ліквідовано.

Чиновник наголосив, що жодних суден військово-морських сил США поблизу не було, а центральне командування ВМС підтримувало зв’язок з ураженим судном.

Берегова охорона Індії повідомила в соціальних мережах, що на борту був 21 член екіпажу і що "судно почало пробиватися в бік Мумбаї".