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В Індійському океані іранський безпілотник уразив танкер з хімікатами

24 грудня, 2023 неділя
08:26
Світ Пентагон

У суботу, 23 грудня, танкер з хімікатами, який знаходився в Індійському океані, був уражений іранським ударним безпілотником, що стало вже 7 іранською атакою на комерційне судно з 2021 року

Про це повідомляє Міноборони США, передає CNN. 

"Моторне судно CHEM PLUTO, танкер-хімовоз під прапором Ліберії, що належить Японії та Нідерландам, був уражений сьогодні приблизно о 10 ранку за місцевим часом (6 ранку за Грінвічем) в Індійському океані, за 200 морських миль від узбережжя Індія за допомогою одностороннього ударного безпілотника, випущеного з Ірану", — йдеться в заяві представника Пентагону.

За його словами, постраждалих та жертв немає, а пожежу на борту танкера ліквідовано.

Чиновник наголосив, що жодних суден військово-морських сил США поблизу не було, а центральне командування ВМС підтримувало зв’язок з ураженим судном.

Берегова охорона Індії повідомила в соціальних мережах, що на борту був 21 член екіпажу і що "судно почало пробиватися в бік Мумбаї".

  • Білий дім стверджу, що Іран був "глибоко причетний" до планування операцій єменських хуситів проти комерційних суден у Червоному морі.

Індія
корабель
Іран
безпілотник
США
Військові новини
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