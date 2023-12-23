США заявили про причетність Ірану до атак хуситів на кораблі в Червоному морі

Про це заявила представниця Ради національної безпеки США Едріен Вотсон, повідомляє Reuters.

Чиновниця зазначає, що атаки підтримуваних Іраном хуситів спрямовані на підтримку палестинців на фоні проведення Силами оборони Ізраїлю операцій в Секторі Газа.

Представники єменського руху атакували комерційне судноплавство в Червоному морі за допомогою безпілотників і ракет, змушуючи вантажовідправників змінювати курс і йти довшими маршрутами навколо південного краю Африки

"Ми знаємо, що Іран брав активну участь у плануванні операцій проти комерційних суден у Червоному морі. Це узгоджується з довгостроковою матеріальною підтримкою Ірану та заохоченням дестабілізуючих дій хуситів у регіоні", - сказала Вотсон.

Речниця Білого дому з питань національної безпеки додала, що "це міжнародний виклик, який вимагає колективних дій".

Тим часом слід зауважити, що Іран заперечує причетність до атак хуситів у Червоному морі.