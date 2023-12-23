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Головна Війна в Ізраїлі США заявили про причетність Ірану до атак хуситів на кораблі в Червоному морі

США заявили про причетність Ірану до атак хуситів на кораблі в Червоному морі

23 грудня, 2023 субота
00:56
Війна в Ізраїлі

Білий дім стверджу, що Іран був "глибоко причетний" до планування операцій єменських хуситів проти комерційних суден у Червоному морі

Про це заявила представниця Ради національної безпеки США Едріен Вотсон, повідомляє Reuters.

Чиновниця зазначає, що атаки підтримуваних Іраном хуситів спрямовані на підтримку палестинців на фоні проведення Силами оборони Ізраїлю операцій в Секторі Газа.

Представники єменського руху атакували комерційне судноплавство в Червоному морі за допомогою безпілотників і ракет, змушуючи вантажовідправників змінювати курс і йти довшими маршрутами навколо південного краю Африки

"Ми знаємо, що Іран брав активну участь у плануванні операцій проти комерційних суден у Червоному морі. Це узгоджується з довгостроковою матеріальною підтримкою Ірану та заохоченням дестабілізуючих дій хуситів у регіоні", - сказала Вотсон.

Речниця Білого дому з питань національної безпеки додала, що "це міжнародний виклик, який вимагає колективних дій".

Тим часом слід зауважити, що Іран заперечує причетність до атак хуситів у Червоному морі.

  • 12 грудня єменські хусити атакували норвезький танкер у Червоному морі.
  • 15 грудня спалахнуло вантажне судно під прапором Ліберії в Червоному морі після того, як у нього влучив снаряд повстанців-хуситів Ємену.
  • Деякі судноплавні компанії призупиняють всі рейси Червоним морем через напади хуситів.
  • США формують коаліцію проти нападів хуситів у Червоному морі. До неї уже приєдналися понад 20 країн.

Іран
Ємен
США
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