В Індонезії внаслідок сутички між молоддю та пожежі в караоке-барі загинули щонайменше 19 людей

Про це пише Reuters.



Інцидент відбувся в ніч на 25 січня в індонезійському місті Соронг у Західному Папуа. Поліція повідомляє, що стрілянина почалася внаслідок конфлікту між ворожими молодіжними угрупованнями.



Одну людину зарізали в ході сутички, ще 18 осіб загинули, оскільки були зачинені в караоке-барі, коли розпочалася пожежа.



"Бійки серед молоді в містах є нормальними, але те, що вони спричинили так багато смертей, це вперше", - зауважив речник поліції Західного Папуа Адам Ервіні.



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