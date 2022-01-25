В Індонезії внаслідок сутички між молоддю та пожежі в караоке-барі загинули щонайменше 19 людей
У ніч на 25 січня в караоке-барі Індонезії зарізали одну людину, ще 18 загинули під час пожежі в приміщенні
Про це пише Reuters.
Інцидент відбувся в ніч на 25 січня в індонезійському місті Соронг у Західному Папуа. Поліція повідомляє, що стрілянина почалася внаслідок конфлікту між ворожими молодіжними угрупованнями.
Одну людину зарізали в ході сутички, ще 18 осіб загинули, оскільки були зачинені в караоке-барі, коли розпочалася пожежа.
"Бійки серед молоді в містах є нормальними, але те, що вони спричинили так багато смертей, це вперше", - зауважив речник поліції Західного Папуа Адам Ервіні.
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