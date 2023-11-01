В Інституті масової інформації назвали три головні наративи про Україну, які поширює російська пропаганда

Про це розповіла в Медіацентрі України директорка ІМІ Оксана Романюк.

Мало не половина новинного контенту ворога стосується саме України.

"Ми нещодавно провели моніторинг і були просто вражені тим, що Україні присвячено близько 40% всього новинного контенту російських кремлівських медіа", - сказала вона.

За її словами, основні наративи, які поширює РФ щодо України, стосуються того, що начебто Росія перемагає у війні й Україні не надають зброю. Крім того, постійно в інформаційному просторі ворога тримається наратив про злобне НАТО.

Романюк наголосила, що дії Росії в інформаційному просторі, що застосовуються проти України, є агресивною пропагандою. Вона додала, що Інститут масової інформації збирає докази проти пропагандистів та співпрацює з правоохоронцями щодо їх притягнення до відповідальності.