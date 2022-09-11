В Ірландії розпочався експеримент з гарантованого доходу для творчих професій

Про це повідомляє BBC.

Ініціатива, котра була оголошена урядом Ірландії ще в січні, має на меті встановити, чи допоможе гарантований дохід представникам креативних професій компенсувати збитки, завдані пандемією коронавірусу.

На експеримент Ірландський уряд виділив 25 мільйонів євро. Узяти участь у ньому зголосилися понад 9000 людей, з них відібрали 2000, більшість – музиканти й художники.

Протягом трьох років учасники схеми щотижня отримуватимуть гарантований дохід, маючи змогу заробляти основною діяльністю і отримувати соціальні виплати. В обмін на це вони зобов’язалися поділитися своїми даними для дослідження, яке визначає вплив гарантованого доходу на життя людей.

Міністерка культури Ірландії Катрін Мартін, коментуючи ініціативу, зазначила, що вона має "потенціал докорінним чином змінити шлях підтримки мистецтва і творчості".

23 серпня премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що країна підтримує право України на вступ у Європейський Союз.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb