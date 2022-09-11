В Ірландії розпочався експеримент з гарантованого доходу для творчих професій
В Ірландії розпочався урядовий експеримент, у межах якого 2000 представників креативних професій будуть отримувати від держави гарантований дохід у розмірі 325 євро на тиждень
Про це повідомляє BBC.
Ініціатива, котра була оголошена урядом Ірландії ще в січні, має на меті встановити, чи допоможе гарантований дохід представникам креативних професій компенсувати збитки, завдані пандемією коронавірусу.
На експеримент Ірландський уряд виділив 25 мільйонів євро. Узяти участь у ньому зголосилися понад 9000 людей, з них відібрали 2000, більшість – музиканти й художники.
Протягом трьох років учасники схеми щотижня отримуватимуть гарантований дохід, маючи змогу заробляти основною діяльністю і отримувати соціальні виплати. В обмін на це вони зобов’язалися поділитися своїми даними для дослідження, яке визначає вплив гарантованого доходу на життя людей.
Міністерка культури Ірландії Катрін Мартін, коментуючи ініціативу, зазначила, що вона має "потенціал докорінним чином змінити шлях підтримки мистецтва і творчості".
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