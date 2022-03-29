В Ірпіні зруйновано близько 50% будівель, - міський голова Ірпіня
В Ірпіні (переважно у приватному секторі) залишаються близько 3500-4000 людей
Про це в спільному ефірі телеканалів повідомив міський голова Ірпіні Олександр Маркушин, передає "Еспресо. TV".
"Я хочу користуючись нагодою всіх попросити: поки не повертатися. Поки в місті небезпечно. Лунають постріли та обстріли, йдуть обстріли навіть із "градів". На сьогоднішній день повертатися не можна. Я обов'язково всім скажу, коли можна буде повертатися", - сказав мер і наголосив, що влада макисмально ще буде евакуювати мешканців для їхньої безпеки.
Також Олександр Маркушин додав, що зараз стоїть завдання поховати всіх людей, які загинули.
За його словами, приблизно 50% міста зруйновано, зокрема, критична інфраструктура. Але влада буде максимально все відновлювати.
- Нагадаємо, в Ірпіні проводяться зачистки: багато розтяжок, є підозра про мінування тіл загиблих містян російськими окупантами, - мер міста
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