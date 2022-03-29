В Ірпені проводяться зачистки: багато розтяжок, є підозра про мінування тіл загиблих містян російськими окупантами, - мер міста
Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що в місті проводяться зачистки від залишків російських окупантів, а також розмінування раніше окупованої території міста
Мер міста поділився деталями в етері Еспресо.TV.
"Місто Ірпінь звільнено від російських окупантів, проте ще проходять зачистки, адже зʼявляються маленькі осередки. Російські загарбники ховалися у підвалах і коли українські захисники їх вибивали, вони тікали в різні боки. Тому дуже уважно перевіряються кожен підвал і кожна квартира у місті", - зазначив Маркушин.
Посадовець наголосив, що територія Ірпеня, яку захопили росіяни, майже вся замінована. Є дуже багато розтяжок, але поставлені вони непрофесійно.
"Є підозра про мінування тіл загиблих мешканців Ірпеня. Інакше не можна окупантів назвати, як потворами. Вони розстріляли багато мирних містян і понівечили їхні тіла танками", - зауважив Олександр Маркушин.
Міський голова додав, що окупанти з Ірпеня тікали в Михайлівку-Рубежівку, Ворзель і Бучу. На думку Маркушина, є вірогідність того, що російські окупанти будуть контратакувати. Тож розслаблятися й зупинятися не можна - треба гнати ворога до Білорусі.
- Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські окупанти продовжують коїти воєнні злочини та вбивати мирних жителів на Київщині.
- Учора, 28 березня 2022 р, стало відомо, що Збройні сили України звільнили місто Ірпінь під Києвом від російських окупантів.
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