В Ірпені проводяться зачистки: багато розтяжок, є підозра про мінування тіл загиблих містян російськими окупантами, - мер міста

Мер міста поділився деталями в етері Еспресо.TV.



"Місто Ірпінь звільнено від російських окупантів, проте ще проходять зачистки, адже зʼявляються маленькі осередки. Російські загарбники ховалися у підвалах і коли українські захисники їх вибивали, вони тікали в різні боки. Тому дуже уважно перевіряються кожен підвал і кожна квартира у місті", - зазначив Маркушин.



Посадовець наголосив, що територія Ірпеня, яку захопили росіяни, майже вся замінована. Є дуже багато розтяжок, але поставлені вони непрофесійно.



"Є підозра про мінування тіл загиблих мешканців Ірпеня. Інакше не можна окупантів назвати, як потворами. Вони розстріляли багато мирних містян і понівечили їхні тіла танками", - зауважив Олександр Маркушин.



Міський голова додав, що окупанти з Ірпеня тікали в Михайлівку-Рубежівку, Ворзель і Бучу. На думку Маркушина, є вірогідність того, що російські окупанти будуть контратакувати. Тож розслаблятися й зупинятися не можна - треба гнати ворога до Білорусі.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські окупанти продовжують коїти воєнні злочини та вбивати мирних жителів на Київщині.

Учора, 28 березня 2022 р, стало відомо, що Збройні сили України звільнили місто Ірпінь під Києвом від російських окупантів.