В Ісландії зафіксували перший випадок штаму коронавірусу "Омікрон"

Про це повідомляє видання The Reykjavik Grapevine.



2 грудня штам "Омікрон" підтвердили у пацієнта у лікарні Ландспіталі у Рейк'явіку. Поки невідомо, де і як саме особа ним заразилася, адже не була закордоном.



Видання повідомляє, що чотири дні тому в Ісландії запровадили обмеження, щоб запобігти появі нового штаму в країні. Зокрема, вони вимагають, щоб особи, які більше 24 годин провели в Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії, Зімбабве або ПАР, протягом 14 днів обов'язково зробили ПЛР-тест та відправилися на самоізоляцію. За п'ять днів ці особи мають повторно зробити ПЛР-тест, незалежно від того, вакцинована людина, чи ні.

Нагадаємо, 25 листопада науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам, що має 32 мутації.

Новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії, Південній Африці, Бельгії, Ботсвані, Гонконзі, Німеччині, Італії, Нідерландах, Данії, Австралії, Канаді та інших.

Низка країн обмежила авіасполучення з країнами південного регіону Африки.

3 грудня Україна закриє кордон для низки країн Африки через штам коронавірусу "Омікрон".