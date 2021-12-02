Україна закриє кордон для низки країн Африки через штам коронавірусу "Омікрон", - Шмигаль
З 3 грудня Україна забороняє в'їзд іноземцям та людям без громадянства з ряду країн Африки через поширення штаму коронавірусу "Омікрон"
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.
"ВООЗ попередила, що новий штам коронавірусу "Омікрон" становить дуже великий ризик. Ми бачимо, що нові штами більш активно поширюються у тих країнах, де спостерігаються найнижчі темпи вакцинації", - заявив Шмигаль.
Україна забороняє в'їзд іноземцям та людям без громадянства з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку та Малаві. Заборона встановлюється з 00:00 3 грудня на період дії карантину в Україні.
"В той же час для громадян України, які прибувають з відповідних країн, буде встановлена обов'язкова самоізоляція протягом 14 днів. Подібні заходи уже запровадили Велика Британія, США, Канада, Австралія і ряд інших країн", - повідомив прем'єр.
- Нагадаємо, 25 листопада науковці Великої Британії виявили новий COVID-штам, що має 32 мутації.
- Низка країн обмежила авіасполучення з країнами південного регіону Африки.
- ВООЗ заявила, що "Омікрон" може призвести до серйозних наслідків у деяких регіонах світу.
- Станом на 1 грудня штам коронавірусу "Омікрон" виявили у 24 країнах світу.
- США підтвердили перший випадок інфікування штамом "Омікрон".
- Греція та Франція підтвердили перші випадки зараження новим COVID-штамом "Омікрон".
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