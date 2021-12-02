Україна закриє кордон для низки країн Африки через штам коронавірусу "Омікрон", - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.



"ВООЗ попередила, що новий штам коронавірусу "Омікрон" становить дуже великий ризик. Ми бачимо, що нові штами більш активно поширюються у тих країнах, де спостерігаються найнижчі темпи вакцинації", - заявив Шмигаль.



Україна забороняє в'їзд іноземцям та людям без громадянства з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку та Малаві. Заборона встановлюється з 00:00 3 грудня на період дії карантину в Україні.



"В той же час для громадян України, які прибувають з відповідних країн, буде встановлена обов'язкова самоізоляція протягом 14 днів. Подібні заходи уже запровадили Велика Британія, США, Канада, Австралія і ряд інших країн", - повідомив прем'єр.

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