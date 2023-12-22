В Іспанії представили новий суперкомп’ютер, який здійснює 314 трлн операцій на секунду
21 грудня у Барселоні представили новий європейський суперкомп’ютер MareNostrum 5, який здійснюватиме 314 трлн операцій в секунду та входитиме до десятка найпотужніших суперкомп’ютерів світу
Про це повідомляє Європейська комісія.
"MareNostrum 5, найновіший європейський суперкомп’ютер світового класу, був представлений у Барселоні, Іспанія. За наявним рейтингом він входить до десяти найпотужніших суперкомп’ютерів світу. Він буде розміщуватися у центрі суперкомп’ютерів Барселони, та використовуватиметься в інтересах широкого кола наукових та промислових споживачів з березня 2024 року", - йдеться у повідомленні.
MareNostrum 5 також є найбільш "зеленим" серед світових суперкомп'ютерів, оскільки має високу енергоефективність та живиться шляхом поновлювальної енергії. Водночас тепло, що буде вироблятися в процесі роботи цього суперкомп’ютера, спрямовуватиметься на обігрів приміщення, в якому він розташований.
Планується, що потужності комп’ютерної системи використовуватимуться у сфері медичних досліджень, у виробництві ліків та вакцин, у симуляції певних явищ, на зразок швидкості поширення вірусів, а також у інших сферах, включаючи кліматичні дослідження, інженерну справу, науку матеріалів та дослідження Землі.
Також MareNostrum 5 буде розробляти платформи штучного інтелекту, сприятиме технологічному розвитку ЄС та його провідній ролі у глобальних зусиллях із створення безпечного, відповідального та "етичного" штучного інтелекту.
Система створена завдяки інвестиціям у розмірі 151 млн євро, що розподілені між ЄС та міжнародним консорціумом за лідерства Іспанії, до якого також увійшли Португалія й Туреччина.
Бюджет ЄС на 2021-2027 роки передбачає фінансування в обсязі 7 млрд євро для проєктів європейських суперкомп’ютерів.
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