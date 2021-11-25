В Іспанії видали шкільний підручник із "російським" Кримом, Україна вимагає вилучити наклад

Про це повідомляє у Facebook посольство України в Іспанії.



Відомості в іспанському підручнику українське дипвідомство назвало "грубою помилкою", а посол України звернувся до міністра освіти Іспанії щодо вилучення накладу.



"Посол Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до міністра освіти і професійної підготовки Іспанії Пілар Алегрії Контіненте з приводу грубої помилки, допущеної у підручнику "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва Edelvives стосовно приналежності Кримського півострова РФ. Було порушене питання щодо відкликання усього накладу цього підручника з навчальних закладів Іспанії, а також висловлене прохання не допускати в подальшому схвалення цим міністерством таких підручників для закладів освіти Іспанії", - повідомило посольство України.



Диппредставництво також звернулося до українців із закликами не лише повідомляти про подібні факти у соцмережих, а й писати офіційні звернення до відповідальних осіб.



"Звертаємося до наших співвітчизників не обмежуватися публікаціями у соціальних мережах, які охоплюють лише український сегмент, щодо виявлених фактів дезінформації. Колективні звернення до видавництв, на кшталт Edelvives та державних установ роблять свою справу", - додали в посольстві України.

Нагадаємо, 19 листопада президент Болгарії Румен Радев під час передвиборчих дебатів назвав Крим "російським", а санкції проти Росії - "неефективними".

20 листопада Румен Радев назвав окупацію Криму порушенням міжнародного права, але додав, що зараз півострів "належить Росії".

Пізніше пресслужба Радева пояснила його заяву про Крим, заявивши, що півострів "належить Україні, але контролюється Росією".

Посольство США в Софії висловило занепокоєння щодо слів президента Болгарії Румена Радева про "російський" Крим.