В Іспанії видали шкільний підручник із "російським" Кримом, Україна вимагає вилучити наклад
В Іспанії в підручнику видавництва Edelvives "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи Крим було позначено як територію РФ
Про це повідомляє у Facebook посольство України в Іспанії.
Відомості в іспанському підручнику українське дипвідомство назвало "грубою помилкою", а посол України звернувся до міністра освіти Іспанії щодо вилучення накладу.
"Посол Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до міністра освіти і професійної підготовки Іспанії Пілар Алегрії Контіненте з приводу грубої помилки, допущеної у підручнику "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва Edelvives стосовно приналежності Кримського півострова РФ. Було порушене питання щодо відкликання усього накладу цього підручника з навчальних закладів Іспанії, а також висловлене прохання не допускати в подальшому схвалення цим міністерством таких підручників для закладів освіти Іспанії", - повідомило посольство України.
Диппредставництво також звернулося до українців із закликами не лише повідомляти про подібні факти у соцмережих, а й писати офіційні звернення до відповідальних осіб.
"Звертаємося до наших співвітчизників не обмежуватися публікаціями у соціальних мережах, які охоплюють лише український сегмент, щодо виявлених фактів дезінформації. Колективні звернення до видавництв, на кшталт Edelvives та державних установ роблять свою справу", - додали в посольстві України.
- Нагадаємо, 19 листопада президент Болгарії Румен Радев під час передвиборчих дебатів назвав Крим "російським", а санкції проти Росії - "неефективними".
- 20 листопада Румен Радев назвав окупацію Криму порушенням міжнародного права, але додав, що зараз півострів "належить Росії".
- Пізніше пресслужба Радева пояснила його заяву про Крим, заявивши, що півострів "належить Україні, але контролюється Росією".
- Посольство США в Софії висловило занепокоєння щодо слів президента Болгарії Румена Радева про "російський" Крим.
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