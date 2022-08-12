Про це інформує Bloomberg.

Таким чином, країна, як одна з найбільш сонячних в Європі, надає перевагу альтернативним джерелам енергії.



Зазначається, що наразі вартість енергоносіїв в Іспанії майже втричі більша, ніж у середньому за 5 останніх років.

Завод у регіоні Естремадура, що складається з близько 1,5 мільйона сонячних панелей, вироблятиме електроенергію, достатню для забезпечення понад 334 000 будинків. Він уже підключений до мережі та поступово нарощуватиме потужність, доки повністю не запрацює протягом наступних чотирьох тижнів.

"Ця одна станція навряд чи вплине на ціни на електроенергію. Проте якщо Іспанія продовжуватиме поширювати відновлювані джерела енергії, щоб досягти своїх цілей до 2030 року, ціни на електроенергію впадуть", — заявив Кесавартіній Саварімутху, аналітик дослідницької компанії BloombergNEF.



Як передає Bloomberg, до кінця десятиліття Іспанія планує отримувати майже три чверті своєї електроенергії з відновлюваних джерел, у порівнянні з торішніми 47%.





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