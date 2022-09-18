Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу на те, що російські війська продовжують проводити безглузді наступальні операції навколо Донецька та Бахмута замість того, щоб зосередитися на захисті від українського контрнаступу на інших напрямках.

Зазначається, що нездатність Росії спрямувати масштабне підкріплення на схід Харківської області та Луганщину робить більшу частину окупованої північно-східної України дуже вразливою для продовження контрнаступу ЗСУ.

В ISW припускають, що можливо, росіяни вирішили не захищати ці території, попри неодноразові заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що метою РФ є цілковите захоплення Донецької та Луганської областей.

На думку експертів зі США захист окупованих територій на півдні України виглядає пріоритетнішим за утриманням Донбасу, оскільки Херсонська та Запорізька області є критично важливими, як для Росії, так і для України.

"Але російські наступальні операції навколо Бахмута та Донецька, які використовують частину дуже обмеженої ефективної бойової потужності Росії, які могли б протидіяти контрнаступу ЗСУ, можуть свідчити про те, що прийняття рішень на театрі дій Росії залишається сумнівним", - дійшли висновку в ISW.

17 вересня у британській розвідці заявили, що після контрнаступу ЗСУ на Харківщині Росія намагатиметься втримати оборону на ділянці між річкою Оскіл та містом Сватове на Луганщині.

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