В ISW проаналізували наслідки атаки на ремонтні доки у Севастополі
Удари по ремонтних доках у Севастополі матимуть суттєві наслідки для боєздатності чорноморського флоту РФ
Про це пише Інститут вивчення війни.
Американські аналітики зазначають, що українські війська 13 вересня завдали ракетних ударів по тимчасово окупованому Севастополю. В результаті було пошкоджено російський десантний корабель, підводний човен та портову інфраструктуру.
В ISW звертають увагу, що представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що ракети вразили судноремонтний завод та пошкодили ремонтні споруди, десантний корабель і підводний човен. Враження двох кораблів, які нібито стояли на ремонті, визнали й у міноборони РФ.
На геолокаційних кадрах, опублікованих 13 вересня, видно вибухи в сухому доці Севастопольського порту. Зроблені перед атакою супутникові знімки свідчать, що там перебував десантний корабель та підводний човен.
В ISW підкреслили, що знищення двох суден призведе до того, що сухий док стане непрацездатним, доки росіяни не зможуть розчистити уламки, що може зайняти значний проміжок часу.
"Ступінь враження ремонтних об’єктів Севморзаводу за межами сухого доку невідома, і будь-які пошкодження одного з основних ремонтних об’єктів чорноморського флоту РФ в окупованому Криму, ймовірно, матимуть серйозні наслідки у разі подальших українських ударів по російських військово-морських силах", - дійшли висновку в ISW.
- У ніч проти 13 вересня відбувся масований ракетний удар по судноремонтному заводу в Севастополі. У результаті пошкоджено два судна. Росія звинувачує в ударі Україну. В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ.
- Джерела Sky News стверджують, що Україна застосувала для атаки британські крилаті ракети Storm Shadow.
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