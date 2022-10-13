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Війна з Росією: хроніка
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В ISW сказали, для чого РФ могла перекинути до України військових від Корпусу вартових ісламської революції

13 жовтня, 2022 четвер
06:47
війна з Росією Shahed-136

Росія, імовірно, перекинула на окуповані українські території персонал, пов'язаний із Корпусом вартових ісламської революції 

Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

"Можливо, російські війська відправили в окуповані райони України персонал, пов’язаний з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), для навчання російських військ використанню безпілотників Shahed-136", - йдеться у повідомленні. 

Експерти з посиланням на Центр національного спротиву зазначили, що російські війська привезли невстановлену кількість іранських інструкторів до Джанкою у Криму, Залізного Порту і Гладівців у Херсонській області для навчання російських військ використанню ударних безпілотників. 

У Центрі кажуть, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуск "шахедів" по цивільних об'єктах в Україні, в тому числі в Миколаївській та Одеській областях.

КВІР, імовірно, є основним оператором іранських безпілотників, тому ці іранські інструктори можуть бути співробітниками КВІР або пов'язаними з ним особами, додають в Інституті.

  • Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".
  • Окупанти активно застосовують їх для атаки по містах України. Наприклад, 11 жовтня ними атакували Ладижинську ТЕС, а також інші міста.
  • 12 жовтня українська ППО збила дев’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 над Миколаївщиною.

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Росія
Крим
російська армія
Іран
Херсонщина
окуповані території
безпілотник
Військові новини
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