Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

"Можливо, російські війська відправили в окуповані райони України персонал, пов’язаний з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), для навчання російських військ використанню безпілотників Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

Експерти з посиланням на Центр національного спротиву зазначили, що російські війська привезли невстановлену кількість іранських інструкторів до Джанкою у Криму, Залізного Порту і Гладівців у Херсонській області для навчання російських військ використанню ударних безпілотників.

У Центрі кажуть, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуск "шахедів" по цивільних об'єктах в Україні, в тому числі в Миколаївській та Одеській областях.

КВІР, імовірно, є основним оператором іранських безпілотників, тому ці іранські інструктори можуть бути співробітниками КВІР або пов'язаними з ним особами, додають в Інституті.

Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".

Окупанти активно застосовують їх для атаки по містах України. Наприклад, 11 жовтня ними атакували Ладижинську ТЕС, а також інші міста.

12 жовтня українська ППО збила дев’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 над Миколаївщиною.

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