В ISW сказали, для чого РФ могла перекинути до України військових від Корпусу вартових ісламської революції
Росія, імовірно, перекинула на окуповані українські території персонал, пов'язаний із Корпусом вартових ісламської революції
Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).
"Можливо, російські війська відправили в окуповані райони України персонал, пов’язаний з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), для навчання російських військ використанню безпілотників Shahed-136", - йдеться у повідомленні.
Експерти з посиланням на Центр національного спротиву зазначили, що російські війська привезли невстановлену кількість іранських інструкторів до Джанкою у Криму, Залізного Порту і Гладівців у Херсонській області для навчання російських військ використанню ударних безпілотників.
У Центрі кажуть, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуск "шахедів" по цивільних об'єктах в Україні, в тому числі в Миколаївській та Одеській областях.
КВІР, імовірно, є основним оператором іранських безпілотників, тому ці іранські інструктори можуть бути співробітниками КВІР або пов'язаними з ним особами, додають в Інституті.
- Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід".
- Окупанти активно застосовують їх для атаки по містах України. Наприклад, 11 жовтня ними атакували Ладижинську ТЕС, а також інші міста.
- 12 жовтня українська ППО збила дев’ять ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 над Миколаївщиною.
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