Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що загальний темп операцій уздовж лінії фронту сповільнився останніми днями через погіршення погодних умов, але він, ймовірно, зросте у наступні два тижні, оскільки температура впаде, а земля замерзне на всій території бойових дій.

Українські та російські звіти з критично важливих прифронтових районів на сході та півдні України, включаючи Сватове, Бахмут і Вугледар, вказують на те, що операції з обох сторін наразі загальмовані сильними дощами та багнюкою.

Зниження температури по всій Україні прогнозується протягом наступного тижня, що спричинить замерзання землі та пришвидшить темп бойових дій, оскільки збільшиться мобільність для обох сторін.

Температура в районах на північному сході України, як-от уздовж лінії Сватове-Кремінна, опуститься до добових максимумів, близьких до нуля, між 28 листопада та 4 грудня. Тому умови для збільшення темпів операцій з'являться орієнтовно 3-4 грудня.

"Незрозуміло, чи активно планує або готується будь-яка сторона відновити великі наступальні або контрнаступальні операції в той час, але метеорологічні фактори, які перешкоджали таким операціям, почнуть зникати", - підсумували в ISW.

25 листопада міністр оборони Британії Бен Воллес закликав українські війська зберігати темп та продовжувати стрімкі атаки на російські сили протягом зимових місяців.

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