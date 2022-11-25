ЗСУ мають усі переваги для продовження наступу на армію РФ взимку, - міністр оборони Британії Воллес
Міністр оборони Британії Бен Воллес закликав українські війська зберігати темп та продовжувати стрімкі атаки на російські сили протягом зимових місяців
Про це Воллес розповів в інтерв'ю Daily Beast, інформує BBC.
"З огляду на перевагу, яку українці мають у підготовці, обладнанні та якості бойового складу проти деморалізованих, погано навчених, погано оснащених росіян, в інтересах України зберегти темп узимку. Вони мають 300 тисяч одиниць арктичного бойового спорядження, одержаного від міжнародної спільноти", - зазначив міністр.
Воллес похвалив українців за те, що вони здивували весь світ, продемонструвавши власну мужність та майстерність, а також величезні вади російських збройних сил.
"Нещодавно російський підрозділ був розгорнутий без їжі та шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофа для людини, яка вирушає на поле бою. […] Вони відправляють їх у м'ясорубку і використовують величезну кількість артилерії. Тільки країна, яка не дбає про свій народ, може відправити 100 тисяч своїх людей, щоб вони були або мертвими, або пораненими, або дезертувати", - сказав Воллес.
- Нагадаємо, до середини грудня Британія планує доставити намети з підігрівом і понад 25 000 комплектів одягу для екстремально холодної погоди, що забезпечить військовослужбовцям ЗСУ можливість діяти та виживати в умовах низьких температур в Україні.
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