Про це повідомляють у Sky News з посиланням на заяву міністра оборони Великобританії Бена Воллеса.

Зазначається, що Велика Британія надсилає в Україну намети з підігрівом і понад 25 000 комплектів одягу для екстремально холодної погоди, щоб допомогти збройним силам країни впоратися з різким падінням температури.

Комплекти одягу для екстремальних холодів будуть надані на додаток до більш ніж 7000 комплектів звичайного одягу для холодної погоди, які були роздані в рамках операції "Інтерфлекс" - підготовки українських військових у Британії. У набори входить спальний мішок для холодної погоди, мішок для бігуна та килимок.

Міністр оборони Бен Уоллес заявив, що ці предмети надаються на додаток до "летальної допомоги"

Разом з тим це рішення прокоментував прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який наголосив на важливості підтримки України.

"Ми повинні продовжувати підтримувати український народ у його опорі жорстокості Путіна. Я радий, що передане Британією спорядження забезпечить теплом і безпекою українських військовослужбовців, які зіткнулися з небезпечною зимою в боротьбі за свою країну", - сказав він.

5 листопада ЗМІ повідомили, що Японія та Велика Британія мають намір посилити підтримку України. Прем'єр-міністри країн Кішіда та Сунак підтвердили, що прискорять переговори щодо якнайшвидшого укладення угоди, яка посилить оперативну сумісність і співпрацю між їхніми збройними силами. Також буде прискорене й підписання угоди щодо створення спільної розробки винищувача.

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