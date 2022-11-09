Британія надішле ЗСУ намети з підігрівом і 25 тис. комплектів одягу для екстремальних холодів
До середини грудня Британія планує доставити намети з підігрівом і понад 25 000 комплектів одягу для екстремально холодної погоди, що забезпечить військовослужбовцям можливість діяти та виживати в умовах низьких температур в Україні
Про це повідомляють у Sky News з посиланням на заяву міністра оборони Великобританії Бена Воллеса.
Зазначається, що Велика Британія надсилає в Україну намети з підігрівом і понад 25 000 комплектів одягу для екстремально холодної погоди, щоб допомогти збройним силам країни впоратися з різким падінням температури.
Комплекти одягу для екстремальних холодів будуть надані на додаток до більш ніж 7000 комплектів звичайного одягу для холодної погоди, які були роздані в рамках операції "Інтерфлекс" - підготовки українських військових у Британії. У набори входить спальний мішок для холодної погоди, мішок для бігуна та килимок.
Міністр оборони Бен Уоллес заявив, що ці предмети надаються на додаток до "летальної допомоги"
Разом з тим це рішення прокоментував прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який наголосив на важливості підтримки України.
"Ми повинні продовжувати підтримувати український народ у його опорі жорстокості Путіна. Я радий, що передане Британією спорядження забезпечить теплом і безпекою українських військовослужбовців, які зіткнулися з небезпечною зимою в боротьбі за свою країну", - сказав він.
- 5 листопада ЗМІ повідомили, що Японія та Велика Британія мають намір посилити підтримку України. Прем'єр-міністри країн Кішіда та Сунак підтвердили, що прискорять переговори щодо якнайшвидшого укладення угоди, яка посилить оперативну сумісність і співпрацю між їхніми збройними силами. Також буде прискорене й підписання угоди щодо створення спільної розробки винищувача.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.63
-
EUR
Купівля 39.16Продаж 40.15
- Актуальне
- Важливе