Японія та Велика Британія мають намір посилити підтримку України

Про це повідомляє Japan Today.

Так, під час розмови прем'єр-міністри Японії та Великої Британії домовилися про посилення підтримки України на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Також вони погодилися поглибити двосторонню співпрацю через посилення військової діяльності Китаю та Північної Кореї.

Крім того, Кішіда та Сунак підтвердили, що прискорять переговори щодо якнайшвидшого укладення угоди, яка посилить оперативну сумісність і співпрацю між їхніми збройними силами. Також буде прискорене й підписання угоди щодо створення спільної розробки винищувача.