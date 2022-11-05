Японія та Велика Британія мають намір посилити підтримку України
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда в суботу, 5 листопада, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком
Про це повідомляє Japan Today.
Так, під час розмови прем'єр-міністри Японії та Великої Британії домовилися про посилення підтримки України на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Також вони погодилися поглибити двосторонню співпрацю через посилення військової діяльності Китаю та Північної Кореї.
Крім того, Кішіда та Сунак підтвердили, що прискорять переговори щодо якнайшвидшого укладення угоди, яка посилить оперативну сумісність і співпрацю між їхніми збройними силами. Також буде прискорене й підписання угоди щодо створення спільної розробки винищувача.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 38.51Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе