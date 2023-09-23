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Війна з Росією: хроніка
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В ISW вважають, що Росії не вдалося погіршити відносини України з Польщею

23 вересня, 2023 субота
05:08
Війна з Росією Україна-Польща

Російські удари по українській портовій та зерновій інфраструктурі є частиною кампанії, спрямованої на погіршення відносин України з її західними сусідами, в тому числі з Польщею

Про це пишуть експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW вважають, те, що Польща швидко повторила свої зобов’язання щодо України свідчить, що кампанія Москви є безрезультатною.

"Російські спроби посилити розбіжності між Україною та її центральноєвропейськими партнерами, схоже, зазнали невдачі, оскільки 22 вересня прем’єр-міністр Польщі Анджей Дуда підтвердив міцність польсько-українських відносин.

Дуда роз’яснив заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Морвецького від 21 вересня про те, що Польща більше не передаватиме зброю Україні, і пояснив, що Польща продовжить виконувати домовленості з Україною про постачання зброї, але не передаватиме нову зброю, яку Польща закуповує для власної армії.

Дуда також заявив, що потенційний конфлікт між двома країнами щодо експорту українського зерна європейськими сухопутними шляхами не "суттєво впливає" на відносини двох країн", - пишуть в Інституті.

  • Зеленський на Генеральній асамблеї ООН заявив, що йому тривожно бачити, як "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".
  • 20 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна більше не передає зброю для України.
  • Анджей Дуда відреагував на слова прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення військової допомоги Україні. Президент Польщі наголосив, що слова були інтерпретовані найгіршим чином та вирвані з контексту.

Польща
експорт зерна
пропаганда
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