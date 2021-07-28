В Італії дозволили використовувати вакцину Moderna для дітей від 12 років

Про це повідомляє Reuters.

Італійське агентство з лікарських засобів повідомило, що схвалило вакцину Spikevax для підлітків від 12 до 17 років, повністю погодившись з рекомендацією Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) від 23 липня.

"Наявні дані демонструють ефективність і безпеку вакцини також для суб'єктів цієї вікової групи", - йдеться в заяві AIFA.

Деякі європейські країни зазначають, що вакцинація дітей важлива для досягнення стадного імунітету, оскільки "Дельта" штам продовжує поширюватися.