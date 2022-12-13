В Італії під час побутового конфлікту загинула подруга очільниці уряду країни Мелоні
Троє жінок, включаючи подругу нового прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, загинули внаслідок стрілянини в кафе у римському районі Фідені, ще чотири особи отримали поранення
Джорджа Мелоні (ліворуч) та Ніколетта ГолісаноПро це пише BBC.
Мер Рима Роберто Гуалтьєрі назвав стрілянину "серйозним епізодом насильства", у зв'язку з яким міський уряд проведе екстрену нараду.
Підозрюваний, якому 57 років, перебуває під вартою. За повідомленнями, він мав розбіжності з деякими членами правління ради багатоквартирного будинку, які на той момент зібралися у кафе, де й відбулась трагедія.
Як повідомляє газета La Repubblica, зі слів очевидців, той, хто стріляв, увійшов до кафе, крикнув "Я вас усіх уб'ю!" і відкрив стрілянину. Відвідувачам вдалося обеззброїти та скрутити нападника, а потім наспіла поліція.
Троє осіб загинули. Ще чотири людини отримали поранення, один перебуває у тяжкому стані.
Прем'єр-міністр Джорджа Мелоні повідомила, що одна із убитих жінок – це її подруга Ніколетта Голісано. Інші загиблі – Елізабетта Сіленці та Сабіна Сперандіо.
У пості у Фейсбук Мелоні висловила співчуття родині Голісано і написала, що назавжди запам'ятає свою подругу "гарною та щасливою".
Італійський прем'єр також повідомила, що тир, з якого підозрюваний, ймовірно, вкрав пістолет, закритий і перебуває під слідством.
Поліція поки що не коментує мотиви підозрюваного. Поки що передбачається, що він не пов'язаний з політикою – підозрюваний уже певний час конфліктував із радою мешканців.
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