В Італії під час побутового конфлікту загинула подруга очільниці уряду країни Мелоні

Джорджа Мелоні (ліворуч) та Ніколетта ГолісаноПро це пише BBC.

Мер Рима Роберто Гуалтьєрі назвав стрілянину "серйозним епізодом насильства", у зв'язку з яким міський уряд проведе екстрену нараду.

Підозрюваний, якому 57 років, перебуває під вартою. За повідомленнями, він мав розбіжності з деякими членами правління ради багатоквартирного будинку, які на той момент зібралися у кафе, де й відбулась трагедія.

Як повідомляє газета La Repubblica, зі слів очевидців, той, хто стріляв, увійшов до кафе, крикнув "Я вас усіх уб'ю!" і відкрив стрілянину. Відвідувачам вдалося обеззброїти та скрутити нападника, а потім наспіла поліція.

Троє осіб загинули. Ще чотири людини отримали поранення, один перебуває у тяжкому стані.

Прем'єр-міністр Джорджа Мелоні повідомила, що одна із убитих жінок – це її подруга Ніколетта Голісано. Інші загиблі – Елізабетта Сіленці та Сабіна Сперандіо.

У пості у Фейсбук Мелоні висловила співчуття родині Голісано і написала, що назавжди запам'ятає свою подругу "гарною та щасливою".

Італійський прем'єр також повідомила, що тир, з якого підозрюваний, ймовірно, вкрав пістолет, закритий і перебуває під слідством.

Поліція поки що не коментує мотиви підозрюваного. Поки що передбачається, що він не пов'язаний з політикою – підозрюваний уже певний час конфліктував із радою мешканців.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb