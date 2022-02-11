В Італії сталося виверження вулкана Етна
На італійському острові Сицилія сталося виверження вулкана Етна
Про це пише Volcano Discovery.
Увечері 10 лютого стовп вулканічного попелу став заввишки 10 тис. м. Потім він почав зменшуватися до середніх значень і продовжив розсіюватися до висоти 8 тис. м.
EuroWeeklyNews пише, що вулканічні поштовхи відбулися з глибини близько 3 тис. м над рівнем моря. Прогнозується, що вулканічний шлейф буде рухатися в південно-західному напрямку.
Попри виверження Етни аеропорт у Катанії працює у звичайному режимі.
Довідка: Етна - це активний стратовулкан на східному узбережжі Сицилії, у Катанії. Він є одним із найактивніших у світі. З 1980 року північно-східний кратер Етни заввишки 3324 м вважали найвищим сицилійським вулканом. До того, як його краї поступово розмивалися, кратер фактично досяг максимальної висоти 3350 м у 1981 році.
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