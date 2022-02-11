В Італії сталося виверження вулкана Етна

Про це пише Volcano Discovery.



Увечері 10 лютого стовп вулканічного попелу став заввишки 10 тис. м. Потім він почав зменшуватися до середніх значень і продовжив розсіюватися до висоти 8 тис. м.



EuroWeeklyNews пише, що вулканічні поштовхи відбулися з глибини близько 3 тис. м над рівнем моря. Прогнозується, що вулканічний шлейф буде рухатися в південно-західному напрямку.



Попри виверження Етни аеропорт у Катанії працює у звичайному режимі.



Довідка: Етна - це активний стратовулкан на східному узбережжі Сицилії, у Катанії. Він є одним із найактивніших у світі. З 1980 року північно-східний кратер Етни заввишки 3324 м вважали найвищим сицилійським вулканом. До того, як його краї поступово розмивалися, кратер фактично досяг максимальної висоти 3350 м у 1981 році.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb