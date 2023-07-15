Подробиці розповідає La Repubblica.

"Це люди, які відповідають за операції, що відбуваються до і після рейсу: реєстрація, прийом і сортування багажу, посадка", - зазначає видання.

Страйкарі вимагають кращих умов праці. Зокрема, наполягають на укладенні нового колективного договору, оскільки термін дії попереднього завершився шість років тому.

При цьому їхні сьогоднішні дії, як оцінює La Repubblica, завадили здійсненню близько 1000 рейсів, як внутрішніх, так і міжнародних, що загалом торкнулося 250-270 тисяч пасажирів, оскільки авіакомпанії змушені були перенести чи скасувати свої рейси з подальшою компенсацією своїм клієнтам.

За даними інформагенції ANSA, до наземних служб долучилися бортові працівники авіакомпаній Vueling та Malta Air, яка частково виконує рейси Ryanair.

Італійський уряд поставився до страйку різко негативно.

"Я звертаюся до здорового глузду. Нехай деякі профспілки не думають завдати шкоди Італії та мільйонам працівників (суміжних галузей - ред.). Або ми повернемося до здорового глузду, або я зроблю те, що я вже зробив, щоб зупинити хаос на вокзалах", - заявив віцепрем'єр Маттео Сальвіні.

У четвер, 13 липня, під час страйку на залізничних вокзалах Сальвіні в адміністративному порядку обмежив можливості страйкарів.

"Ніхто не хоче скасовувати право на страйк. Але без шкоди для мільйонів інших працівників і туристів", - додав Сальвіні.

Ryanair у бельгійському Шарлеруа сьогодні та завтра теж не працює

Ірланський лоукостер Ryanair у суботу й неділю, 15 та 16 липня 2023 року, також повністю не здійснює вилети й прильоти у бельгійському авіаційному хабі "Брюссель-Шарлеруа" (Бельгія). Про свій намір страйкком працівників компанії повідомляв завчасно, що дозволили уникнути непорозумінь з пасажирами.

"Пілоти, які оголосили про свій рух кілька днів тому, вимагають відновлення своїх зарплат після скорочень, прийнятих під час пандемії Covid-19 для того щоб допомогти компанії. Вони також вказують на проблеми з часом відпочинку", - пояснює позицію страйкарів бельгійський портал SudInfo.

Останніми днями відбулося кілька зустрічей між представниками пілотів і компанії. Але вони закінчилися провалом. Це спонукало понад 80% пілотів Ryanair, що базуються в Шарлеруа, оголосити страйк.

Кількість рейсів вильоту та прибуття, скасованих цими вихідними в аеропорту Шарлеруа, становить 120 - 62 у суботу та 58 у неділю, додає 7sur7.be.