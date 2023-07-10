В Італії заарештували 18 членів мафіозного клану

Про це інформує ANSA.

Зазначають, що всі підозрювані перебувають під слідством. Їх звинувачують у зв'язках із мафією, здирництві, торгівлі наркотиками, незаконному зберіганні зброї та порушенні обов'язку особливого нагляду.

Шістнадцяти з підозрюваних вже обрали запобіжний захід у вигляді утримування під вартою. Двох посадили під домашній арешт.

Зазначають, що в такий спосіб слідству вдалося ліквідувати один із найбагатших мафіозних кланів у регіональній столиці Сицилії.

"Вони тримають місто у своїх руках", - сказав один із заарештованих, маючи на увазі вище керівництво клану.